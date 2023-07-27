Высокоскоростные поезда Москва - Санкт-Петербург будут останавливаться в Твери

Высокоскоростные поезда будут останавливаться в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ОАО "РЖД" на саммите "Россия - Африка", который проходит в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля, представило проект строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

По плану, высокоскоростные поезда, которые выйдут на линию, будут делать 12 остановок, в том числе - в Великом Новгороде и Твери. А также на станциях "Рижская", "Петрово-Разумовская", "Новая Тверь", "Высоково", "Крюково", "Логовежь", "Садва", "Выползово", "Жаровская", "Великий Новгород", "Валлай", "Обухово". Об этом сообщает ТАСС.

Протяженность высокоскоростной магистрали составит 679 км, время в пути между двух столиц сократится до 2 часов и 15 минут. Запуск проекта рассчитан на 2027 год.