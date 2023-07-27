Правительство Тверской области выиграло дело в Верховном суде РФ

Иск об аннулировании патента для трудового мигранта в суд направила прокуратура Тверской области
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Правительств Тверской области выиграло дело в Верховном суде РФ о признании незаконным решения о предоставлении трудового патента мигранту из Узбекистана.
В Управлении по вопросам миграции иностранцу был выдан патент на работу помощником по хозяйству.
Данный факт противоречит Постановлению губернатора Игоря Рудени, утверждающему перечень видов деятельности, по которым запрещено привлекать наемных работников - иностранных граждан. Согласно документа, помощниками при ведении домашнего хозяйства работать им запрещено.
Прокуратурой Тверской области была проведена проверка. Иск об аннулировании патента направлен в суд.
- Судами трех инстанций было отказано в удовлетворении данных требований. Правительство Тверской области подало жалобу в Верховный Суд Российской Федерации. В итоге доводы были приняты, и жалоба удовлетворена. Выдача патента признана незаконной, - сообщили в пресс-службе правительства региона.