В Тверской области продолжается голосование за места, где поставить вышки сотовой связи

Монтаж вышки сотовой связи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» продолжается голосование среди граждан по определению поселений, где в 2024 году установить вышки сотовой связи. Всего планируется установить 35 базовых станций.

На сегодня проголосовали более 700 жителей Верхневолжья.

- В лидерах голосования - деревня Карельский Городок Молоковского округа, поселок Комсомольский Фировского округа, деревня Тархово Оленинского округа, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Принять участие в голосовании можно до 13 августа на портале «Госуслуги». Свои голоса за населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек могут отдать граждане РФ старше 18 лет, имеющие постоянную прописку и учетную запись на Госуслугах.

Также можно направить бумажное письмо в адрес Минцифры России через «Почту России» на адрес: индекс 123112, Москва, Пресненская набережная, 10, строение 2. Голосование по почте продлится по 10 сентября.