В Тверской области расширяют производство торфпредприятия ООО «Васильевский Мох» Фото: ПТО

В поселке городского типа Васильевский Мох Калининского округа началась реализация инвестиционного проекта по расширению действующего производства современного торфодобывающего предприятия ООО «Васильевский Мох». Компания осуществляет добычу торфа для сельского хозяйства на Святинском торфомассиве.

Как ранее отметил губернатор Игорь Руденя, ключевым направлением для региона является реализация проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.

Правительство Тверской области оказывает поддержку в реализации проекта компании «Васильевский Мох». Инвестпроект предполагает развитие производственного комплекса, в частности, строительство теплого склада готовой продукции площадью 1 454 м2.

Предполагается, что реализация проекта позволит привлечь около 200 млн рублей инвестиций и создать около 20 новых рабочих мест.