В Тверской области на год раньше завершат ремонт дороги от М-10 до Черничено

Полностью сдан участок протяженностью 38,6 км в Старицком округе Фото: ПТО

В Тверской области на год раньше завершат ремонт дороги от трассы М-10 до Черничено, проходящей по территориям Калининского и Старицкого округов. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Контракт рассчитан на 2022-2024 годы и предусматривает ремонт почти 65 км трассы.

В настоящее время полностью сдан участок протяженностью 38,6 км в Старицком округе. Дополнительное финанчирование позволит закончить ремонт в 2023 году.

Трасса является туристическим маршрутом в Старицу, ведет к древним храмам и комплексу Свято-Успенского монастыря.