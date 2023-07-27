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НовостиОбщество27 июля 2023 9:50

В Тверской области на год раньше завершат ремонт дороги от М-10 до Черничено

Завершается ремонт дороги, проходящей по территориям Калининского и Старицкого округов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полностью сдан участок протяженностью 38,6 км в Старицком округе

Полностью сдан участок протяженностью 38,6 км в Старицком округе

Фото: ПТО

В Тверской области на год раньше завершат ремонт дороги от трассы М-10 до Черничено, проходящей по территориям Калининского и Старицкого округов. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Контракт рассчитан на 2022-2024 годы и предусматривает ремонт почти 65 км трассы.

В настоящее время полностью сдан участок протяженностью 38,6 км в Старицком округе. Дополнительное финанчирование позволит закончить ремонт в 2023 году.

Трасса является туристическим маршрутом в Старицу, ведет к древним храмам и комплексу Свято-Успенского монастыря.