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НовостиОбщество27 июля 2023 9:24

Роспотребнадзор Тверской области проведет горячую линию по качеству овощей и фруктов

Жители Тверской области могут задать вопросы по качеству и безопасности плодоовощной продукции специалистам Роспотребнадзора
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Специалисты Роспотребнадзоа дадут рекомендации по выбору продуктов и правильному питанию

Специалисты Роспотребнадзоа дадут рекомендации по выбору продуктов и правильному питанию

Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области с 31 июля по 11 августа проведет "горячую линию" по качеству и безопасности плодоовощной продукции, срокам годности.

Специалисты проконсультируют по условиям хранения и срокам годности, нормативным требованиям. Расскажут, как направить обращение в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, дадут рекомендации по правильному питанию.

Задать вопросы можно по телефонам "горячей линии": (4822) 42-28-80, 35-62-53, с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Круглосуточно звонки принимаются по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.