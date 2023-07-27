Роспотребнадзор Тверской области проведет горячую линию по качеству овощей и фруктов

Специалисты Роспотребнадзоа дадут рекомендации по выбору продуктов и правильному питанию Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области с 31 июля по 11 августа проведет "горячую линию" по качеству и безопасности плодоовощной продукции, срокам годности.

Специалисты проконсультируют по условиям хранения и срокам годности, нормативным требованиям. Расскажут, как направить обращение в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, дадут рекомендации по правильному питанию.

Задать вопросы можно по телефонам "горячей линии": (4822) 42-28-80, 35-62-53, с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Круглосуточно звонки принимаются по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.