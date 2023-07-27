В водоеме Тверской области обнаружили кишечную палочку

Вода из пруда в Тверской области оказалась не пригодна для питья и купания Фото: Елена Шкатова

Специалистами Тверской испытательной лаборатории при исследовании проб воды были выявлены нарушения санитарных требований.

Образец поступил из открытого пруда, расположенного на территории Верхневолжья. В ходе испытаний были выявлены превышения по показателю "обобщенные колиформные бактерии" - микроорганизмы из группы кишечной палочки.

Фактическое значение показателя составило 11000 КОЕ/100 см при норме не более 1000 - для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, из поверхностных водоисточников, а также для водоснабжения пищевых предприятий; не более 500 - для зон рекреации, в том числе в местах купания; и не более 1000 - при занятии водным спортом.

В данном случае не уточняется, для каких целей использовали воду из пруда.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.