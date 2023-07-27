Видеорегистратор и автомагнитолу украли из машины жителя Твери

Полицейские разыскали подозреваемого в автомобильной краже в Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

К тверским полицейским обратился 36-летний мужчина и сообщил, что из его машины, припаркованной около дома, похищены видеорегистратор и автомагнитола. Сумма ущерба составила 8000 рублей.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник повредил замок на двери. Личность подозреваемого установили. Им оказался ранее судимый местный житель 1978 года рождения. Похищенное он продал неизвестным лицам.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража".