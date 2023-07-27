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НовостиОбщество27 июля 2023 6:46

В Твери инспекторы ГИБДД и Гостехнадзора проверяют дорожно-строительную технику

Профилактическое мероприятие "Дорожник" стартовало в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери инспекторы проверяют дорожно-строительную технику Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери инспекторы проверяют дорожно-строительную технику Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери стартовало профилактическое мероприятие "Дорожник".

Инспекторы ГИБДД и Гостехнадзора проверяют дорожно-строительную технику, соблюдение правил государственной регистрации самоходных машин, наличие технического осмотра, допуска водителей к управлению техникой.

В ходе рейда инспекторами проверено 12 единиц дорожно-строительной техники, пресечено четыре нарушения при эксплуатации дорожных машин, составлены протоколы об административной ответственности и объявлены предостережения. Один водитель, не имеющий регистрации по месту пребывания, доставлен в РОВД.