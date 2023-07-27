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НовостиОбщество27 июля 2023 6:39

В Тверской области обезвредили три снаряда времен войны

Мину и два артиллерийских снаряда обнаружили в трех округах Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Снаряды времен войны обезвредили в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Снаряды времен войны обезвредили в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

26 июля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районах деревни Видогощи Калининского округа, деревни Голышкино Ржевского округа, села Молодой Туд Оленинского округа обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе находок: 82 мм минометная мина, 50 мм артиллерийский снаряд, 105 мм артиллерийский снаряд.

Силами группы аварийно-спасательной службы региона снаряды ликвидированы на полигоне.