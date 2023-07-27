В Тверской области обезвредили три снаряда времен войны

Снаряды времен войны обезвредили в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
26 июля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районах деревни Видогощи Калининского округа, деревни Голышкино Ржевского округа, села Молодой Туд Оленинского округа обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.
В числе находок: 82 мм минометная мина, 50 мм артиллерийский снаряд, 105 мм артиллерийский снаряд.
Силами группы аварийно-спасательной службы региона снаряды ликвидированы на полигоне.