В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Сергеем Куракиным

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Лихославльского муниципального округа

24 июля в поселке Калашниково Лихославльского муниципального округа простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Сергеем Куракиным.

- Жители Лихославльского муниципального округа скорбят о гибели Сергея, который до конца исполнил свой воинский долг, при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества! – сказал заместитель главы администрации Лихославльского муниципального округа Александр Бабурин во время траурного митинга.

Героя с воинскими почестями похоронили на поселковом кладбище.