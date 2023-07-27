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НовостиПолитика27 июля 2023 6:22

В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Сергеем Куракиным

Похороны погибшего в СВО Сергея Куракина прошли в Лихославльском округе 24 июля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Героя похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Лихославльского муниципального округа

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Лихославльского муниципального округа

24 июля в поселке Калашниково Лихославльского муниципального округа простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Сергеем Куракиным.

- Жители Лихославльского муниципального округа скорбят о гибели Сергея, который до конца исполнил свой воинский долг, при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества! – сказал заместитель главы администрации Лихославльского муниципального округа Александр Бабурин во время траурного митинга.

Героя с воинскими почестями похоронили на поселковом кладбище.