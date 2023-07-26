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НовостиОбщество26 июля 2023 19:22

В Твери на время коммунальных работ перекроют участок улицы Паши Савельевой

Движение транспорта на улице в Заволжском районе ограничат на две недели
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Участок улицы перекроют на время коммунальных работ

Участок улицы перекроют на время коммунальных работ

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат с 7:00 утра 27 июля до 21:00 вечера 10 августа по четной стороне улицы Паши Савельевой (на участке от улицы Хромова до дома №6, корпус 2 на улице Паши Савельевой).

На участке планируется проведение коммунальных работ.

Организации рекомендовано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд и въезд из которых осуществляется на улицу Паши Савельевой.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.