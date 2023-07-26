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НовостиОбщество26 июля 2023 19:13

В Твери инспекторы ГИБДД остановили 16-летнего водителя на иномарке

Несовершеннолетний без водительских прав ездил по Заволжью
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Несовершеннолетний водитель без прав ездил по Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Несовершеннолетний водитель без прав ездил по Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

26 июля около 16:05 вечера на Комсомольском проспекте в районе дома 2/26 в Твери сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Шевроле", под управлением 16-летнего водителя.

Водительского удостоверения у несовершеннолетнего нарушителя нет. В отношении него были составлены административные материалы, в частности за отсутствие прав, страховки. Кроме того, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

Машину отправили на спецстоянку.