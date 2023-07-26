Два ребёнка пострадали в аварии на улице Красина в Твери

Скорая увезла пострадавших детей в больницу. Фото: ГИБДД по Тверской области

Днем 26 июля на улице Красина в Твери два ребёнка 6 и 13 лет пострадали в ДТП. Подробности сообщили ГИБДД по Тверской области.

Авария произошла днем у дома №1 на улице Красина, где на перекрёстке столкнулись Volkswagen, в котором находились два ребёнка, и Chevrolet. Volkswagen поворачивал налево на перекрестке, когда врезался в Chevrolet, ехавший прямо.

Пострадавших детей скорая увезла в Областную детскую клиническую больницу.