На саммите Россия-Африка развернут стенд Тверской области, где представлен промышленный и туристический потенциал Верхневолжья. Фото: ПТО

Делегация Тверской области примет участие в Саммите Россия – Африка. Он пройдет 27-28 июля в конгрессно выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

- На саммите Россия-Африка развернут стенд Тверской области, где представлен промышленный и туристический потенциал Верхневолжья, а также продукция ведущих компаний области, - уточнила пресс-служба областного правителства.

Также сообщается, что представители региона поучаствует в сессиях форума, в том числе посвященным организации экспорта продукции российских предприятий в страны Африки. Планируется проведение деловых встреч и переговоров, направленных на развитие сотрудничества Верхневолжья с африканскими партнерами.

Тверская область развивает сотрудничество с африканским континентом. К примеру, в марте 2023 года губернатор Игорь Руденя в областном правительстве обсудил перспективы взаимодействия с делегацией Республики Зимбабве в ряде отраслей.