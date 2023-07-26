В Тверской области планируется обеспечить бесплатным питанием 18 тысяч школьников

В школах Верхневолжья более 18 тысяч учеников из семей с невысоким уровнем доходов в будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области ученики из семей с невысокими доходами имеют право на бесплатное горячее питание в школах. В новом учебном году его планируется предоставить более 18 тысячам ребят. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В 2022 году по поручению губернатора Игоря Рудени учащиеся младшей школы с невысоким уровнем дохода стали обеспечиваться еще и вторым завтраком. Данная мера носит заявительный характер.

Напомним, в Тверской области в 2017 году была введена дополнительная мера поддержки – бесплатное питание для обучающихся с 5 по 11 классы, а с 2020 года также и с 1-4 классы. Также с 1 сентября 2020 года по инициативе Президента РФ все младшие школьники стали обеспечиваться бесплатным горячим питанием во всех субъектах страны.

Для получения ребенком дополнительного питания родителям из семей с невысокими доходами до 15 августа необходимо подать заявление через МФЦ Тверской области или портал Госуслуг. После 20 августа итоговый реестр будет передан в отделения по работе с семьей и детьми по месту жительства. Уточнить о назначении меры поддержки можно по телефонам отделений, которые представлены на сайте Минсемьи региона.