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НовостиОбщество26 июля 2023 16:42

В четырех школах искусств Тверской области обновляются музыкальные инструменты

Лихославль и Старица уже получили новые инструменты, на очереди - Кимры и Торжок
Источник:kp.ru
В 2023 году закупают новые музыкальные инструменты и оборудование для четырех детских школ искусств Верхневолжья.

В 2023 году закупают новые музыкальные инструменты и оборудование для четырех детских школ искусств Верхневолжья.

Фото: ПТО

В Тверской области в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» приобретаются новые музыкальные инструменты и оборудование для четырех детских школ искусств в Лихославле, Старице, Кимрах и Торжке. .

Пресс-служба областного правительства уточнила, что Лихославльской и Старицкой школам искусств уже переданы новые пианино, саксофоны, скрипки, балалайка, домры, гармонь, гитары, аккордеон, баяны, трубы и другие инструменты. Также закуплена мебель, некоторое оборудование, в том числе мольберты, стеллажи и гончарный круг.

На очереди - Детские школа искусств № 2 в городе Кимры и ДШИ Торжка. Сейчас идет закупка и поставка.

Всего в 2023 году из федерального и областного бюджетов на оснащение школ искусств Верхневолжья выделено 10,6 млн рублей.