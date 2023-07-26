В четырех школах искусств Тверской области обновляются музыкальные инструменты

В 2023 году закупают новые музыкальные инструменты и оборудование для четырех детских школ искусств Верхневолжья. Фото: ПТО

В Тверской области в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» приобретаются новые музыкальные инструменты и оборудование для четырех детских школ искусств в Лихославле, Старице, Кимрах и Торжке. .

Пресс-служба областного правительства уточнила, что Лихославльской и Старицкой школам искусств уже переданы новые пианино, саксофоны, скрипки, балалайка, домры, гармонь, гитары, аккордеон, баяны, трубы и другие инструменты. Также закуплена мебель, некоторое оборудование, в том числе мольберты, стеллажи и гончарный круг.

На очереди - Детские школа искусств № 2 в городе Кимры и ДШИ Торжка. Сейчас идет закупка и поставка.

Всего в 2023 году из федерального и областного бюджетов на оснащение школ искусств Верхневолжья выделено 10,6 млн рублей.