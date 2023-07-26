С начала года в Твери 2331 водитель получил штраф за парковку на газоне

Нарушение правил парковки в Твери фиксирует вот такой прибор. Фото: администрация Твери

26 июля в Московском районе Твери на бульваре Гусева, улицах Московской, Орджоникидзе, Можайского, на Октябрьском проспекте, Зелёном проезде, проспекте Победы в ходе рейда было выявлено 23 нарушителя, парковавших свои машины на газонах и в других запрещенных местах. Об этом сообщила горадминистрация.

В целом с начала текущего года было зафиксировано 2331 такое нарушение. Всем водителям-нарушителей выписаны штрафы.

За парковку на газонах размер штрафа для граждан составляет от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц, включая индивидуальных предпринимателей – от 10 000 до 20 000 рублей, для организаций, т.е. юридических лиц – от 20 000 до 40 000 рублей.

Как поясняют в горадминистрации постановление об административном наказании направляется нарушителю по почте по адресу места жительства и может быть обжаловано только в суде.