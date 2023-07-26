Ситуацию с выдворением гражданки Узбекистана взял на контроль глава СК РФ

Организована проверка по факту выдворения из страны гражданки Узбекистана с ребенком Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по сообщению о планируемом выдворении из России русской по национальности гражданки Узбекистана.

26-летняя сирота прибыла в Тверскую область в прошлом году и пропустила срок выезда из России. Суд обязал ее покинуть страну, чего она сделать не смогла, находясь на последнем месяце беременности.

Девушку оштрафовали и вместе с малышом поместили в спецприемник в Твери, где ожидает выдворения.

- В СУ СК России по Тверской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тверской области Альберту Кизимову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщает инфомационный центр СК России.