Школьница из Тверской области отправится в «Путешествие мечты»

Финал конкурса "Большая перемена" прошел в лагере "Артек". Фото: большаяперемена.онлайн

10 школьников из Тверской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7 классов, а Яна Березина из 7 класса Пеновской средней школы и вовсе стала одним из победителей. Церемония закрытия конкурса прошла в принимавшем ребят-финалистов Международном детском центре «Артек».

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участвуя в нем школькники при помощи специалистов, педагогов раскрывают свои способности.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в финале конкурса наш регион представили учащиеся из средней школы № 17 Твери, тверских гимназий № 8 и 12, Тверского лицея, средней школы № 8 поселка Спирово, Пеновской школы им. Е.И. Чайкиной, Королевщинской школы Жарковского округа и Калашниковской школы Лихославльского округа.

Всего же конкурс объединил 700 школьников из всех регионов России и более 200 ребят из зарубежных стран.

Победителями финала «Большой перемены» стали 300 учеников 5-7 классов. Они, в том числе Яна Березина, отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Ребята смогут увидеть Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром «Восточный».

Конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Минпросвещения и Миннауки РФ.