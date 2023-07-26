В Тверской области мужчину оштрафовали за оскорбление продавца в магазине

За оскорбления продавца в магазине мужчина заплатит 3000 рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В прокуратуру Фировского района на оскорбления пожаловалась местная жительница.

Женщина работает продавцом магазине. В один из дней в помещение зашел 47-летний местный житель и стал высказать в адрес заявительницы оскорбления в присутствии третьих лиц, унизив честь и достоинство продавца.

Ппрокурором в отношении виновного возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчина оштрафован на 3000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.