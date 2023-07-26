В Тверской области мужчину оштрафовали за оскорбление продавца в магазине

За оскорбления продавца в магазине мужчина заплатит 3000 рублей
Фото: Даниил ОПАРИН
В прокуратуру Фировского района на оскорбления пожаловалась местная жительница.
Женщина работает продавцом магазине. В один из дней в помещение зашел 47-летний местный житель и стал высказать в адрес заявительницы оскорбления в присутствии третьих лиц, унизив честь и достоинство продавца.
Ппрокурором в отношении виновного возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчина оштрафован на 3000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.