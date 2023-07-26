В «Боровлево-2» рядом с Тверью запустят производство стеллажного оборудования

Одно производственное здание уже практически готово. Фото: ПТО

В промзоне «Боровлево-2» чуть южнее Твери создается производство стеллажного оборудования и металлообработки. Проект реализует крупный производитель и поставщик многоуровневых мезонинных систем и стеллажного оборудования ООО «МЕТЕК Сервис».

- Уход западных инвесторов и санкционное давление не помешали развитию инвестиционных процессов в Тверской области, - считает губернатор Игорь Руденя. - Во многом этому способствовала активная работа по созданию и развитию зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности.

Проектом предусмотрен поэтапный ввод в эксплуатацию нескольких производственных зданий и складского помещения общей площадью свыше 8,5 тыс. кв.м.

В этом году планируется запуск первого этапа производства площадью 2,4 тыс. кв.м. В настоящее время завершено возведение производственного здания, ведется работа по подведению коммуникаций и благоустройству территории. В сентябре начнутся пуско-наладочные работы.

- Реализация инвестпроекта запланирована до 2025 года. Будет создано 150 новых рабочих мест, - сообщает пресс-служба областного правительства. - После введения в эксплуатацию первого этапа проекта, ожидается выпуск 15 тыс. тонн готовых изделий в год. Общая производственная мощность по завершению всех трех этапов - 50 тыс. тонн ежегодно.

В этом году здесь начнут устанавливать производственное оборудование. Фото: ПТО

На сегодня в регионе развиваются 118 промышленных площадок, шесть индустриальных и два инновационно-промышленных парка, а также туристско-рекреационный и промышленный парки.