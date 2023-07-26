Жителей и гостей Тверской области приглашают на Фестиваль клюквы 29 июля

В День Весьегонского муниципального округа пройдет традиционный Фестиваль клюквы
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
29 июля, в День Весьегонского муниципального округа, в Весьегонске пройдет традиционный Фестиваль клюквы.
Гости фестиваля попробуют оригинальные блюда с клюквой - от горячих закусок и выпечки до десертов и соков, примут участие в литературной гостиной.
Подготовлены интерактивные семейные программы и квесты со сказочными жителями, мастер-классы, спортивные игры и состязания.
Участников ждет праздник мороженого, розыгрыш призов и аттракционы, выставка-продажа изделий народных промыслов.
Торжественной открытие праздника состоится на площади на улице Степанова в 12:00. 0+
Полная программа праздника представлена в группе фестиваля ВК.