Жителей и гостей Тверской области приглашают на Фестиваль клюквы 29 июля

В День Весьегонского муниципального округа пройдет традиционный Фестиваль клюквы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

29 июля, в День Весьегонского муниципального округа, в Весьегонске пройдет традиционный Фестиваль клюквы.

Гости фестиваля попробуют оригинальные блюда с клюквой - от горячих закусок и выпечки до десертов и соков, примут участие в литературной гостиной.

Подготовлены интерактивные семейные программы и квесты со сказочными жителями, мастер-классы, спортивные игры и состязания.

Участников ждет праздник мороженого, розыгрыш призов и аттракционы, выставка-продажа изделий народных промыслов.

Торжественной открытие праздника состоится на площади на улице Степанова в 12:00. 0+

Полная программа праздника представлена в группе фестиваля ВК.