В Твери начали строительство нового сестринского корпуса Свято-Екатерининского монастыря

Митрополит Амвросий совершил молебен на территории обители Фото: tvereparhia.ru

25 июля митрополит Тверской и Кашинский Амвросий посетил Свято-Екатерининский женский монастырь Твери и совершил молебен на начало строительства сестринского корпуса на территории обители.

- Архипастырь окропил водой место строительства и всех присутствующих, - сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Храм великомученицы Екатерины возник в 20-х годах XVII века. В 1732 году деревянный Екатерининский храм сгорел.

В 1774 году по просьбе священнослужителей и прихожан началось строительство каменного храма, который работал до начала 1930-х годов. Храм закрыли после ареста последнего настоятеля протоиерея Николая Вологодского.

Богослужения в храме возобновлены 7 декабря 1989 года. В 1993 году при храме было открыто подворье Вознесенского Оршина женского монастыря. Как действующий монастырь был утвержден в 1996 году. В 1998 году монахиня Иулиания (Ритониеми) была возведена в сан игумении.

В 2001 году восстановили разрушенную в годы Великой Отечественной войны колокольню Свято-Екатерининского храма.

В храме святой великомученицы Екатерины находятся частицы мощей Киево-Печерских святых, Оптинских старцев, Тверских, Новоторжских и других святых. Особо чтимые иконы в монастыре: Тихвинская, «Не рыдай Мене, Мати», Казанская, Виленская иконы Божией Матери, образ Усекновения главы Иоанна Предтечи.