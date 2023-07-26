В Тверской области 61 водитель не прошел "Контроль трезвости" в выходные

Девять водителей не прошли "Контроль трезвости" на дорогах Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 21 по 23 июля в Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения.

За время рейда госавтоинспекторами был остановлен 61 водитель с признаками опьянения. Девять пьяных нарушителей передвигались на автомобилях в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.