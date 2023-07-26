Двое подростков на автомобиле попали в аварию на дороге в Тверской области

В результате ДТП 16-летний водитель и 14-летний пассажир доставлены больницу Фото: Ржевская Госавтоинспекция

Авария произошла 23 июля в 5:00 утра на 68 км автодороги "Торжок-Высокое-Берново-Старица" Старицкого округа Тверской области.

16-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Альмера", при движении в сторону Старицы, не справился с управлением, съехал на обочину, потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. О происшествии сообщила Ржевская Госавтоинспекция.

В результате ДТП 16-летний водитель и 14-летний пассажир с серьезными травмами были доставлены больницу.