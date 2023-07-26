В Тверской области действует желтое предупреждение о дожде, ветре и грозах

Жителей Тверской области предупредили о ливнях, грозе и сильном ветре Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской области 26 июля ожидаются кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы, усиление ветра при грозе 12-17 м/с. Желтое предупреждение о непогоде действует до 21:00 вечера.

Температура воздуха днем до +24 градусов, ночью +10... +15. Вероятность осадков сохранится до выходных.

По многолетним климатическим данным Тверского гидрометцентра средняя температура июля составляет +18,2 градуса. Самым холодным стало 26 июля 1968 года +4,2 градуса.

Максимальная температура +36,7 градусов была зафиксирована в июле 2010 года, тогда жители Верхневолжья изнывали от жары, а область окутал смог от лесных и торфяных пожаров.