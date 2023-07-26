В Тверской области на 25 июля ликвидировано 12 лесных пожаров

До 31 августа в Верхневолжье действует особый противопожарный режим Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С начала пожароопасного сезона в Тверской области, по данным Минлеса, ликвидировано 12 лесных пожаров в Андреапольском, Бельском, Бологовском, Весьегонском, Западнодвинском, Жарковском, Калининском, Нелидовском и Торопецком муниципальных образованиях. Общая площадь возгорания составила 26,55 га.

- Все возгорания ликвидированы в день обнаружения. Ограничений на посещение лесов гражданами не установлено, - сообщает пресс-служба ведомства.

До 31 августа в Верхневолжье действует особый противопожарный режим: запрещено жечь костры, мусор и сухую траву.

Отдыхая на природе, соблюдайте правила пожарной безопасности.