Житель Твери стал жертвой мощенников, пытаясь найти работу

Жителя Твери обманули мошенники на сайте объявлений о работе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

38-летний житель Твери искал работу на сайте в Интернете. Ему поступил звонок якобы от менеджера по подбору персонала с предложением о трудоустройстве.

Представитель сообщил, что необходимо скачать приложение для участия в видеоконференции и прислал ссылку.

Мужчина ввел в программу все свои персональные данные, в том числе, банковскую карту, но, звонка так и не поступило.

Через мобильное приложение банка потерпевший увидел, что со счета списано 128 000 рублей, и обратился в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.