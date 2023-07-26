Житель Твери стал жертвой мощенников, пытаясь найти работу

Жителя Твери обманули мошенники на сайте объявлений о работе
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
38-летний житель Твери искал работу на сайте в Интернете. Ему поступил звонок якобы от менеджера по подбору персонала с предложением о трудоустройстве.
Представитель сообщил, что необходимо скачать приложение для участия в видеоконференции и прислал ссылку.
Мужчина ввел в программу все свои персональные данные, в том числе, банковскую карту, но, звонка так и не поступило.
Через мобильное приложение банка потерпевший увидел, что со счета списано 128 000 рублей, и обратился в полицию.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.