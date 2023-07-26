В Тверской области обезвредили минометную мину времен Великой Отечественной войны

Минометную мину времен войны обезвредили на полигоне в Калининском округе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

25 июля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе деревни Большое Гришкино Калининского округа была обнаружена 81 мм минометная мина.

Военный трофей времен Великой Отечественной войны специалисты ликвидировали на полигоне.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".