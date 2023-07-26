В Тверское области инфляция ускорилась и цены выросли

Инфляция в Тверской области пошла с рост. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Годовая инфляция в Тверской области в июне 2023 года увеличилась и 1 %. Такие данные публикует Тверское отделение Центробанка. При этом ее значение было ниже, чем в Центральном федеральном округе (3,58%) и по России в целом (3,25%), где также наблюдался рост годовой инфляции.

– Ускорение инфляции во многом обусловлено ростом издержек производителей на фоне ослабления рубля, активизации спроса на отдельные непродовольственные товары, – поясняет заместитель управляющего тверского отделения Банка России Владимир Чирков.

Общий уровень цен на продовольственные товары в июне повысился в годовом выражении на 0,35% после снижения на 1,77% месяцем ранее. Подорожали овощи - в частности, прошлогодний картофель закончился, а нового урожая ещё нет. Зато огурцы и помидоры подешевели.

Из-за роста цен на корма, подорожало мясо птицы.

Из непродовольственных товаров: шло в рост моторное топливо, а цены на шины замедлились.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг снизился до 10,05% в июне после 10,36% в мае.