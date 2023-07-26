В Твери на несколько часов перекроют Тверскую площадь

Тверскую площадь перекроют на время съемок фильма Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, ограничат 2 августа с 9:00 до 16:00 на Тверской площади (на участке от улицы Новоторжская до Свободного переулка).

Перекрытия согласованы с администрацией города по заявке ООО "Пиманов и партнеры", которое снимает в Твери многосерийный фильм "Чистосердечное призвание 4".

На перекрытом участке будет организован проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на Тверскую площадь.

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.