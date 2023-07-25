За 23,6 млн рублей в 28 домах культуры Тверской области обновляют оснащение

К примеру, в Станском Доме культуры Лихославльского округа обновили кресла в зрительном зале и не только. Фото: ПТО

В Тверской области в 23 домах культуры обновляют различное оборудование или оснащение. По мнению губернатора Игоря Рудени, совершенствование инфраструктуры, в том числе, культурно-досуговых учреждений, играет большую роль в комплексном развитии территорий Верхневолжья.

С 2017 года поддержку из федерального и областного бюджетов на обновление материально-технической базы местных домов культуры ежегодно получают муниципалитеты, где проживает до 50 тысяч человек. Средства распределяются по результатам конкурсного отбора. В этом году общий объем поддержки равен 23,6 млн рублей.

В итоге, к примеру, для Станского Дома культуры Лихославльского округа закуплено звуковое и видеопроекционное оборудование, новые кресла для зрительного зала и одежда сцены.

В прошлом году по нацпроекту «Культура» в Станском ДК был проведен капремонт входной группы, внутренних помещений и электросетей.

На данный момент планы по ДК реализованы в Торжке, Нелидовском, Сандовском, Краснохолмском, Кесовогорском, Кувшиновском, Бологовском, Торопецком, Молоковском, Старицком, Лихославльском, Западнодвинском, Андреапольском, КувшиновскийОленинском, Селижаровском, Зубцовском, Максатихинском, Бежецком, Спировском, Кимрском округах. А также в Щербининском сельском поселении Калининского округа, Алферовском сельском поселении Калязинского округа и сельском поселении «Завидово» Конаковского округа.

Идут закупки для оснащения еще пяти домов культуры в Кашинском, Калининском, Удомельском округах, Торжокском районе и ЗАТО Озерный.