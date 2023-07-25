Любителей бега приглашают на Тверской полумарафон

В 2019 году в городе прошел Тверской марафон под девизом «Бегу и радуюсь». Фото: администрация Твери

13 августа в столице Верхневолжье состоится Тверской полумарафон. Планируется, что на старт полумарафона выйдет не меньше 1000 бегунов на четырех дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Для предприятий, организаций, клубов и других коллективов организована корпоративная эстафета – 10 этапов по 1 км.

Для бегунов временно перекроют от автомобилей центральные улицы, площади и набережные города Твери.

На протяжении всей трассы для участников будут действовать пункты питания, а для их болельщиков развернуты специальные точки поддержки с тематическим музыкальным сопровождением и аниматорами.

Принять участие в забеге может любой желающий в возрасте от 6 лет. Предварительно необходимо зарегистрироваться на Тверской полумарафон.

Каждый участник получит футболку с символикой старта и медаль на финише. Жителей и гостей города ждет развлекательная программа, а также фото-зоны.

Впервые массовый марафонский забег состоялся в Твери в апреле 1985 года. В 2019-м прошел Тверской марафон под девизом «Бегу и радуюсь».