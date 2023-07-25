100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анне Чернокал

Ветерану Великой Отечественной войны Анна Кузьминична Чернокал отмечает вековой юбилей Фото: Ольга ТРОФИМОВА

25 июля 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Торжка Анне Кузьминичне Чернокал. С юбилеем труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Тверская область гордится своими тружениками. В мирное время и тяжелые военные годы Вы посвятили себя заботе о своей малой Родине, нелегкому труду на ферме. Благодарю за все, что было сделано Вами для родной земли и страны, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В годы войны Анна Кузьминична работала в колхозе на полях. В послевоенные годы трудилась дояркой, затем была бригадиром на животноводческом комплексе в колхозе им. Калинина.

Анна Кузьминична награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».