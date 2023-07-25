Отменена часть поездов на участке Москва-Тверь и Москва-Конаково

Проезд в экспрессах будет осуществляться по билетам обычных электропоездов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 20:30 25 июля до 10:00 26 июля меняется расписание движения поездов на Ленинградском направлении. Проезд в экспрессах на этот период будет осуществляться по билетам обычных электропоездов. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

Часть поездов отменена на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково, у части изменится расписание. Интервалы движения будут увеличены. Часть поездов будет следовать с отменой остановок на участке от Крюково до Ленинградского вокзала, часть поездов проследует только от/до станций Сходня, Химки и Грачевская.

С 7:00 до 10:00 утра 26 июля будут запущены КМ по маршруту от Крюковской площади до метро "Ховрино". Проезд в них бесплатный.

- Изменения в расписании необходимы для подготовки к запуску МЦД-3. В это время будут проводить работы по соединению двух направлений - Ленинградского и Казанского, а также строить станцию в Зеленограде, - сообщили в пригородной компании.

Уточняйте расписание перед поездкой.