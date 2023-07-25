Молния ударила в мужчину, когда он монтировал печную трубу в Тверской области

Молния попала в жителя Тверской области, когда он монтировал печную трубу Фото: vesti-tver.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области 23 июля во время грозы молния попала в мужчину, когда он находился у себя дома. Житель деревни Белоглазово Калязинского района рассказал "Вести Тверь", что монтировал печную трубу. На улице была гроза. Ударила молния, разряд прошел по дымоходу и попал в мужчину.

Павел, так зовут хозяина дома, остался жив. Расплавились перчатки, в которых он работал, и пострадали электроприборы.

На место ЧП выезжали спасатели МЧС.