Молния ударила в мужчину, когда он монтировал печную трубу в Тверской области

Молния попала в жителя Тверской области, когда он монтировал печную трубу Фото: vesti-tver.ru
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Тверской области 23 июля во время грозы молния попала в мужчину, когда он находился у себя дома. Житель деревни Белоглазово Калязинского района рассказал "Вести Тверь", что монтировал печную трубу. На улице была гроза. Ударила молния, разряд прошел по дымоходу и попал в мужчину.
Павел, так зовут хозяина дома, остался жив. Расплавились перчатки, в которых он работал, и пострадали электроприборы.
На место ЧП выезжали спасатели МЧС.
Разряд прошел через дымоход Фото: vesti-tver.ru