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НовостиПроисшествия25 июля 2023 13:48

Молния ударила в мужчину, когда он монтировал печную трубу в Тверской области

Во время грозы разряд прошел по дымоходу и попал в хозяина дома в Калязинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молния попала в жителя Тверской области, когда он монтировал печную трубу Фото: vesti-tver.ru

Молния попала в жителя Тверской области, когда он монтировал печную трубу Фото: vesti-tver.ru

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области 23 июля во время грозы молния попала в мужчину, когда он находился у себя дома. Житель деревни Белоглазово Калязинского района рассказал "Вести Тверь", что монтировал печную трубу. На улице была гроза. Ударила молния, разряд прошел по дымоходу и попал в мужчину.

Павел, так зовут хозяина дома, остался жив. Расплавились перчатки, в которых он работал, и пострадали электроприборы.

На место ЧП выезжали спасатели МЧС.

Разряд прошел через дымоход Фото: vesti-tver.ru

Разряд прошел через дымоход Фото: vesti-tver.ru