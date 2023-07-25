В Тверской области завершился этап выдвижения кандидатов на выборы 10 сентября

В Единый день голосования в Тверской области пройдет 17 избирательных кампаний Фото: Константин ИВШИН

В Тверской области завершился этап выдвижения кандидатов на выборы. В Единый день голосования, 10 сентября 2023 года, в регионе пройдет 17 избирательных кампаний, предстоит заместить 212 депутатских мандатов на основных и дополнительных выборах депутатов в 10 муниципалитетах Тверской области.

На замещение вакантных мандатов претендуют 464 кандидата: 137 - самовыдвиженцев, 327 - от политических партий.

По данным облизбиркома, 51 кандидат на данный момент уже успешно зарегистрирован, один кандидат-самовыдвиженец утратил статус кандидата, случаев отказа в регистрации кандидатов со стороны организующих выборы комиссий нет.

- Больше всего кандидатов выдвинулось для участия в выборах депутатов Думы Конаковского муниципального округа первого созыва - на замещение 20 мандатов претендуют 77 кандидатов. На один вакантный мандат Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №17 претендуют шесть кандидатов от разных политических партий, - сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Тверской области.