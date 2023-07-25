В Тверской области за полгода диспансеризацию и профосмотры прошли 202 653 человека

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Фото: ПТО

В Тверской области с начала года диспансеризацию и профосмотры прошли 202 653 человека, в том числе 79 868 детей. Углубленное медобследование организовано для 25 415 жителей региона. Об этом сообщил областной Минздрав.

Диспансеризация населения проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно – для людей от 40 лет и старше, а также для отдельных категорий граждан. Причем губернатор Игорь Руденя усилить темпы ее проведения в муниципалитетах региона.

Если по возрасту человек не попадает на диспансеризацию, он имеет право на ежегодный профосмотр. Отличие только в меньшем объеме обследований.

Углубленная диспансеризация также доступна для всех, кто попадает по возрасту.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства.

Записаться на диспансеризацию и профосмотр можно по телефону горячей линии 122, через кабинет «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг и функций (ЕПГУ), через medregtver.ru или в самой поликлинике. Пациенту необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС.

Добавим, что для медосмотра жителей деревень и поселков региона выезжают мобильные ФАПы на колесах.

25 июля медбригада из Нелидовской ЦРБ приедет в деревню Семеновское, а 28-ого - в деревню Арбузово. Из Ржевской ЦРБ бригада медиков 25 июля направится в Сытьково. 27 июля медбригада Бежецкой ЦРБ посетит Сулежский барок, а специалисты Вышневолоцкой ЦРБ 25 и 27 июля - деревни Федорово и села Кафтинское.