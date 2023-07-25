В Тверской области посетительница кафе отвлеклась и лишилась мобильного телефона

Подозреваемого в краже телефона разыскали полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

С заявлением о краже мобильного телефона стоимостью 20 000 рублей в полицию Удомельского округа обратилась местная жительница.

Полицейские выяснили, что потерпевшая проводила вечер в одном из городских кафе, ее сумочка висела на спинке стула. Когда женщина отвлеклась, гаджет похитил один из посетителей.

Установлено, что кражу совершил неработающий ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель Удомли. На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.