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НовостиПроисшествия25 июля 2023 12:28

В Тверской области посетительница кафе отвлеклась и лишилась мобильного телефона

23-летний мужчина совершил кражу телефона из сумки посетительницы кафе в Удомле
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого в краже телефона разыскали полицейские

Подозреваемого в краже телефона разыскали полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С заявлением о краже мобильного телефона стоимостью 20 000 рублей в полицию Удомельского округа обратилась местная жительница.

Полицейские выяснили, что потерпевшая проводила вечер в одном из городских кафе, ее сумочка висела на спинке стула. Когда женщина отвлеклась, гаджет похитил один из посетителей.

Установлено, что кражу совершил неработающий ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель Удомли. На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.