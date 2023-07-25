На православный фестиваль в Тверской области соберутся звонари, ложкари, гусляры, гармонисты и поэты

Фестиваль примет музей Пушкина в Берново. Фото: VK/Музей Пушкина А.С. в с. Берново
29 и 30 июля на территории музея Александра Пушкина в Берново (это филиал Тверского государственного объединённого музея) в Старицком районе состоится VIII межрегиональный Православный творческий фестиваль «Души преображенья Лира» (0+).
Участие в нем примут поэты, исполнители, вокальные коллективы. Перед гостями фестиваля выступят звонари, ложкари, гусляры, гармонисты. Также прозвучат произведения на саксофоне, электронном пианино, классической гитаре.
Первый день фестиваля начнется с 10:00 с молебна в Храме Успения Божией Матери в селе Берново. Затем состоится торжественное открытие праздника.
30 июля состоится концерт авторов проекта «Зажги в себе свечу» Ангелины и Сергея Слободчиковых.