На православный фестиваль в Тверской области соберутся звонари, ложкари, гусляры, гармонисты и поэты

Фестиваль примет музей Пушкина в Берново. Фото: VK/Музей Пушкина А.С. в с. Берново

29 и 30 июля на территории музея Александра Пушкина в Берново (это филиал Тверского государственного объединённого музея) в Старицком районе состоится VIII межрегиональный Православный творческий фестиваль «Души преображенья Лира» (0+).

Участие в нем примут поэты, исполнители, вокальные коллективы. Перед гостями фестиваля выступят звонари, ложкари, гусляры, гармонисты. Также прозвучат произведения на саксофоне, электронном пианино, классической гитаре.

Первый день фестиваля начнется с 10:00 с молебна в Храме Успения Божией Матери в селе Берново. Затем состоится торжественное открытие праздника.

30 июля состоится концерт авторов проекта «Зажги в себе свечу» Ангелины и Сергея Слободчиковых.