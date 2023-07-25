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НовостиПроисшествия25 июля 2023 8:41

Жительница Твери хотела разоблачить мошенников и лишилась 900 000 рублей

Злоумышленников ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина отдала мошенникам 900 000 рублей

Женщина отдала мошенникам 900 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть полиции обратилась 33-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что с ее карт и счетов списан все деньги.

Звонившие обещали вернуть накопления, если женщина сделает все по инструкции. В банке потерпевшая сняла 900 000 рублей, а затем в офисе одного из салонов сотовой связи перевела всю сумму на номер банковской карты, который ей сообщили "лжебанкиры" по телефону.

Мошенников ищет полиция, возбуждено уголовное дело.