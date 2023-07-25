Ещё в двух деревнях Тверской области завершено строительство газопроводов

В 2023 году будет возведено 14 газопроводов в 11 муниципалитетах Фото: ПТО

В Тверской области завершено строительство газопроводов в деревнях Бережки Сонковского округа и Лисьи Горы Лихославльского округа. В рамках Адресной инвестиционной программы всего в 2023 году будет возведено 14 газопроводов в 11 муниципалитетах общей протяженностью более 150 км.

До конца года будут достроены газопроводы в городах Нелидово и Бежецк, поселках Максатиха и Оленино, деревнях Ульяново Зубцовского округа и Трубино Ржевского округа, населенных пунктах Топорок, Соболево, Пекуново, Крева Кимрского округа, селах Микшино Лихославльского округа и Дмитрова Гора Конаковского округа.

На трех объектах в Зубцовском округе и Калининском округе также ведутся строительно-монтажные работы.

Заключено 11 310 договоров с собственниками на осуществление мероприятий по догазификации, из которых исполнено более 9200. Работы проводятся в 610 населенных пунктах на территории 26 муниципальных образований.