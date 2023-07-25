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НовостиОбщество25 июля 2023 6:58

В Тверской области ремонтируют дорогу в селе Медное Калининского округа

Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Дорогу ремонтируют по всей протяженности

Дорогу ремонтируют по всей протяженности

Фото: ПТО

В Калининском округе Тверской области продолжается ремонт дороги «Старое направление по селу Медное». Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

- Реализация национального проекта позволяет увеличить объемы и темпы ремонта дорожной сети в Верхневолжье. В первую очередь приводим в порядок магистрали, важные для роста экономики, решения задач в социальной сфере, - считает губернатор Игорь Руденя.

Межмуниципальная дорога проходит через Медное и Ямок, соединяет их с федеральной трассой М-10 «Россия». По дороге курсируют школьные автобусы, проходят маршруты оперативных служб.

Протяженность дороги - 9,7 км. Старое покрытие полностью отфрезеровано, устроено 6,3 км выравнивающего слоя асфальтобетона. На последнем этапе будет уложен еще один слой покрытия, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком.