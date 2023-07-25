Руководство молокозавода в Тверской области оштрафовали за утечку отходов в почву

В пробах почвы обнаружили загрязняющие вещества Фото: прокуратура Тверской области

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения законодательства об охране окружающей среды и природопользования со стороны местного молокозавода.

- Около административного здания завода периодически происходит утечка отходов производства и потребления, которые растекаются по всей улице. По результатам исследования проб почвы обнаружено превышение содержания нефтепродуктов, хлоридов, сульфатов, нитратов, азота нитритов в почве, которые в силу своих физико-химических свойств при попадании на объекты природной среды в большом количестве вызывают их загрязнение и оказывают негативное воздействие на окружающую среду и могут оказать негативное влияние на здоровье человека, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Руководителю предприятия внесено представление, которое удовлетворено, фактическое устранение нарушений контролирует прокуратура.

В отношении должностного лица предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, назначен штраф 10 000 рублей.