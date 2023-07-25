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НовостиПолитика25 июля 2023 5:59

В Ржевском округе простились с погибшим в ходе СВО капитаном Романом Козыревым

Героя с воинскими почестями похоронили 24 июля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Капитана Романа Козырева с воинскими почестями похоронили 24 июля Фото: администрация Ржевского муниципального округа

Капитана Романа Козырева с воинскими почестями похоронили 24 июля Фото: администрация Ржевского муниципального округа

24 июля в Ржевском муниципальном округе простились с погибшим в ходе СВО капитаном Романом Козыревым.

Роман Александрович до 9 класса учился в ООШ имени В. А. Обручева в посёлке Победа, 11 класс заканчивал в школе №7 города Ржева. В 2014 году окончил Учебный военный центр при МАТИ РГТУ им. К. К. Циолковского, поступил на военную службу, служил в Уссурийске.

Роман Козырев погиб 8 июля 2023 года, проявив мужество и героизм, исполнив свой воинский и гражданский долг.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким Романа Козырева. Вечная слава и светлая память! - выражает соболезнования администрация Ржевского муниципального округа.

Героя с воинскими почестями похоронили на Щупинском кладбище.