Прокуратура проверила безопасность дорог в поселке Тверской области

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Кесовогорского района проведена проверка обеспечения безопасности дорожного движения в поселке Кесова Гора и установлено, что на улицах Полевой, Пионерской, Пролетарской, Старовокзальной, Колхозной, Нововокзальной и Московской перед искусственными дорожными неровностями не установлены предупреждающие знаки и отсутствует разметка.

Главе муниципального округа внесено представление. После рассмотрения нарушения устранили.