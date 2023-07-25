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НовостиОбщество25 июля 2023 5:48

Прокуратура проверила безопасность дорог в поселке Тверской области

Выявлены нарушения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура провела проверку и выявила нарушения

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Кесовогорского района проведена проверка обеспечения безопасности дорожного движения в поселке Кесова Гора и установлено, что на улицах Полевой, Пионерской, Пролетарской, Старовокзальной, Колхозной, Нововокзальной и Московской перед искусственными дорожными неровностями не установлены предупреждающие знаки и отсутствует разметка.

Главе муниципального округа внесено представление. После рассмотрения нарушения устранили.