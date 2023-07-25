В МЧС сообщили подробности пожара в электричке «Москва-Тверь» в Солнечногорске

Пожар на крыше электрички «Москва-Тверь» в Московской области. Фото: Telegram/Комсомольская правда: KP.RU

В пресс-службе МЧС России по Московской области рассазали подробности пожара в электричке «Москва-Тверь» вечером 24 июля. Пожар произошёл на станции «Подсолнечная» в Солнечногорске.

Сообщение о том, что при начале движения загорелся один из 12-и вагонов состава, на пульт дежурного о ЧП поступило в 20:57. Состав был оперативно обесточен. Пассажиры смогли самостоятельно покинуть вагоны, жертв нет.

«По состоянию на 21:16 горели два вагона: на первом – крыша на площади один квадратный метр, на втором – вагон, под составом также на площади один квадратный метр. Открытое горение сбили, бензорезом вскрыли обшивку. В 21:30 была зафиксирована локализация, в 21:31 – ликвидация открытого горения, а в 21:34 – полная ликвидация пожара», – сообщили в МЧС по Московской области.

На время тушения состава движение в сторону Твери было остановлено.