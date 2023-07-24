В Солнечногорске загорелась электричка, следовавшая из Москвы в Тверь

Пожар крыши электрички, направлявшейся в Тверь, в Солнечногорске был виден издалека. Фото: Telegram/ Комсомольская правда:KP.RU.RU

Электричка, следовавшая из Москвы в Тверь, загорелась вечером 24 июля на станции «Подсолнечная» в Солнечногорске.

Произошло возгорание на крыше вагона электрички. Пожар был виден издалека и попал в объективы смартфонов многочисленных очевидцев. Однако, несмотря на пламя, высоко поднимавшееся над крышей вагона, никто из пассажиров не пострадал.

- До прибытия пожарных люди вышли. Никто не пострадал. В настоящее время площадь возгорания два квадратных метра, - сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что в 21.30 была объявлена локализация пожара, а в 21.31 ликвидировано открытое горение.

Во время инцидента движение электропоездов в сторону Твери было остановлено.