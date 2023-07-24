У Свято-Троицкого храма в Бологом Тверской области создают мемориальный комплекс

При храме в Бологом создают мемориальный комплекс Фото: Бологовское благочиние
По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, на территории Свято-Троицкого храма в городе Бологое началась реализация проекта по созданию мемориального комплекса в камне с надписью «Всем погребенным на погостах земли Бологовской».
Инициатором проекта выступил краевед Денис Соколов.
На территории будущего комплекса спилены и убраны старые деревья, выровнена площадка для установки фундаментной бетонной плиты под мемориальный камень, в природном камне для защиты от попадания влаги вручную выполнена выемка, в которую впоследствии будет встроена гранитная плита.
- Церковную ограду к покраске подготовили воспитанники Молодежного центра вместе с настоятелем храма протоиереем Сергием Желябовским, - сообщает Бологовское благочиние.
На погосте захоронены представители старинных дворянских фамилий Путятиных, Волынских, участники Первой мировой войны.